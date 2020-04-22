Подхватить COVID-19 можно через слезы

Коронавирус нового типа находится на слизистых оболочках организма зараженного человека, в том числе и в глазах. Именно поэтому через них можно не только занести инфекцию, но и заразить другого человека. К такому выводу пришли в национальном институте инфекционных заболеваний "Спалланцани".

По словам итальянских ученых, слезы – еще один источник передачи коронавируса. Это открытие позволит выявлять инфекцию намного эффективнее: тесты на COVID-19 со слизистой глаза могут показывать положительный результат, в то время как традиционный анализ из носоглотки вирус не распознает, пишет Annals of Internal Medicine.

Результаты проведенного исследования ученые направили Всемирной организации здравоохранения.

О том, что вирус содержится практически во всех жидкостях, которые выделяет больной COVID-19 человек, ранее говорил и вакцинолог Михаил Костинов. Он также заявил, что инфекцию можно подхватить через вентиляцию или сточные воды.

По последним данным, в России китайской инфекцией заразились 57999 человек, 5236 из них – за сутки. При этом почти у половины больных коронавирус протекает бессимптомно.