Жертвам угрожают заражением коронавирусом

Злоумышленники хитры на выдумки. Они обнаружили новый способ вымогать деньги у людей в период пандемии. Киберпреступники заявляют, что заразят все семью пострадавшего коронавирусом, если он не заплатит установленную сумму.

Антивирусная компания ESET уточняет, что в таких ситуациях жертва, как правило, начинает паниковать и переводит средства на счет вымогателей. Однако на достигнутом преступники, как правило, не останавливаются. Они начинают требовать заплатить с каждым разом все больше.

Единственно верным способом борьбы с возникновением подобных ситуаций является осторожность в общении с незнакомыми людьми в интернете и защита личных данных на компьютере с помощью специальных программ.

Ранее "Утро.ру" писало о самых распространенных методах мошенничества.



