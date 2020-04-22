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Мошенники обнаружили новый способ вымогать деньги в период карантина

Жертвам угрожают заражением коронавирусом

Злоумышленники хитры на выдумки. Они обнаружили новый способ вымогать деньги у людей в период пандемии. Киберпреступники заявляют, что заразят все семью пострадавшего коронавирусом, если он не заплатит установленную сумму. 

Антивирусная компания ESET уточняет, что в таких ситуациях жертва, как правило, начинает паниковать и переводит средства на счет вымогателей. Однако на достигнутом преступники, как правило, не останавливаются. Они начинают требовать заплатить с каждым разом все больше. 

Единственно верным способом борьбы с возникновением подобных ситуаций является осторожность в общении с незнакомыми людьми в интернете и защита личных данных на компьютере с помощью специальных программ. 

Ранее "Утро.ру" писало о самых распространенных методах мошенничества. 


Полина ЛЕДОВСКИХ

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