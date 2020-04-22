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В России научились контролировать прирост зараженных коронавирусом

Однако число зараженных все равно увеличивается

В РФ получается контролировать число граждан, заболевших COVID-19. При этом их количество все равно увеличивается. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин. 

Он отметил, что динамика распространения инфекции носит ровный характер. В России не наблюдается резких скачков, которые случились в Европе и Америке. Но число зараженных хоть и постепенно, но растет. Кроме того, прибавляет количество пневмонийных больных. 

Напомним, мэр столицы предложил ввести во всех регионах пропускной режим, который поможет контролировать количество людей, выходящих на улицы. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало главные новости о коронавирусе на вечер 22 апреля. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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