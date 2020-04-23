Способ борьбы с COVID-19 разработали ученые на базе НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского

Лечить от коронавирусной инфекции медики в случае успеха попробуют с помощью гелия. Новую методику сейчас испытывают, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

Гелий может быть эффективен при профилактике осложнений, которые вызывает C0VID-19. Нередко они бывают тяжелыми. Это вещество способствует нормализации газового состава крови и, вероятно, поможет пациенту избежать кислородного голодания, полагают ученые.

Больной будет дышать подогретым до 92 градусов оксидом гелия с помощью специального аппарата. Длительность процедуры – 15 минут, пояснили в Депздраве.

Методика, которую разработали российские ученые, заинтересовала США, Францию и ряд других стран, отмечает "Вечерняя Москва".