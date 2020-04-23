Усиление мер безопасности на фоне эпидемии коронавируса ждет Свердловскую область

О решении ввести пропуска на майские рассказал замглавы региона Павел Креков.

Режим введут с 1 по 10 мая, уточнил он. Сейчас власти прорабатывают технические аспекты. Чтобы побороть распространение коронавируса, в праздничные дни россиянам нужна максимальная изоляция, заявил Креков журналистам.

"Мы сейчас разрабатываем систему пропускную, она будет введена на этот период точно", - цитирует его РИА "Новости".

Обсуждение введения пропусков запланировано на пятницу.