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На майские праздники в российском регионе введут пропускной режим

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О решении ввести пропуска на майские рассказал замглавы региона Павел Креков.

Режим введут с 1 по 10 мая, уточнил он. Сейчас власти прорабатывают технические аспекты. Чтобы побороть распространение коронавируса, в праздничные дни россиянам нужна максимальная изоляция, заявил Креков журналистам.

"Мы сейчас разрабатываем систему пропускную, она будет введена на этот период точно", - цитирует его РИА "Новости".

Обсуждение введения пропусков запланировано на пятницу.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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