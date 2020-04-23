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Жители Санкт-Петербурга подали в суд на город из-за коронавируса

Граждане возмущены введением ограничительных мер

В Санкт-Петербургский городской суд поступил коллективный иск от десятков жителей города, которые считают незаконными некоторые ограничения, введенные местной администрацией в связи с эпидемией коронавируса.

Претензии петербуржцев связаны не с самими мерами, а с правовыми основаниями их введения, передает НСН. В частности, люди настаивают на объявлении режима ЧП или ЧС – в этом случае власти должны компенсировать ущерб, возникший из-за введения особого режима.

Ранее губернатор города Александр Беглов допустил введение пропускного режима по аналогии с действующим в Москве.

За последние сутки в Санкт-Петербурге зарегистрирован 191 новый случая заболевания коронавирусом, в Ленинградской области к 23 апреля заболели еще 39 человек. О том, как распространяется COVID-19 по другим регионам России, читайте в статье "Утро.ру".

Николай ВИКТОРОВ

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