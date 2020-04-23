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Украинцам назвали два условия прекращения карантина

Украинцам назвали два условия прекращения карантина
Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеДым из Чернобыльской зоны захватывает Киевскую область
Президент Незалежной подчеркнул, что все ждут возвращение к привычному укладу жизни

Лидер Украины Владимир Зеленский назвал два условия, при которых карантин в стране будет отменен. Послание к нации политик опубликовал на своей странице в "Фейсбук". 

Плавный выход с самоизоляции начнется тогда, когда, во-первых, в течение десяти дней процент выявленных случаев коронавируса не будет меняться или останется в пределах 5 процентов, и, во-вторых, больницы будут заполнены зараженными менее, чем на половину. 

Зеленский признал, что все уже ждут возвращения к нормальному распорядку жизни, Однако спешить в такой ситуации нельзя, ведь положение дел может ухудшиться. Президент призвал украинцев проявить терпение и самодисциплину. 

Ранее стало известно, что один из городов в стране отказался следовать предписанию врача и закрывать въезд из-за COVID-19. Власти страны 22 апреля заявили, что ограничения в связи с коронавирусом сохраняться в той или иной степени на протяжении двух лет.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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