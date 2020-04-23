Президент Незалежной подчеркнул, что все ждут возвращение к привычному укладу жизни

Лидер Украины Владимир Зеленский назвал два условия, при которых карантин в стране будет отменен. Послание к нации политик опубликовал на своей странице в "Фейсбук".

Плавный выход с самоизоляции начнется тогда, когда, во-первых, в течение десяти дней процент выявленных случаев коронавируса не будет меняться или останется в пределах 5 процентов, и, во-вторых, больницы будут заполнены зараженными менее, чем на половину.

Зеленский признал, что все уже ждут возвращения к нормальному распорядку жизни, Однако спешить в такой ситуации нельзя, ведь положение дел может ухудшиться. Президент призвал украинцев проявить терпение и самодисциплину.

Ранее стало известно, что один из городов в стране отказался следовать предписанию врача и закрывать въезд из-за COVID-19. Власти страны 22 апреля заявили, что ограничения в связи с коронавирусом сохраняться в той или иной степени на протяжении двух лет.