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Защитный туман: в России придумали новый способ дезинфекции помещений

Защитный туман: в России придумали новый способ дезинфекции помещений
Фото: Sven Hoppe/dpa/www.globallookpress.com
Изобретение убивает инфекцию, распыляя антисептик в воздухе

Дезинфицировать помещения против коронавируса можно с помощью искусственного тумана. Такой способ предложили изобретатели в Кузбассе, которые разработали особую систему.

Инновационный способ уничтожения коронавируса подразумевает распыление антисептика в помещении. Система может охватит площадь от 16 кв. м., уверяют разработчики. Таким образом, дезинфекция будет происходить с определенной периодичностью, к тому же это позволит значительно уменьшить расход антисептика, говорится на сайте Администрации Правительства Кузбасса.

Такая дезинфекция, отмечают специалисты, в шесть раз быстрее ручной обработки. К тому же изобретение позволит избегать прямого контакта с химическими веществами.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилен поддержал изобретателей и поручил оказать им содействие для завершения испытаний, пишет URA.RU.

Ранее врачи рассказали, что бороться с коронавирусом можно также с помощью солевого раствора.

Карина СИРАЗОВА

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