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Российский биолог предсказала появление нового вируса

Российский биолог предсказала появление нового вируса
Фото: Liu Kun/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеЧисло заболевших COVID-19 перевалило за 2,5 миллиона
Победа над нынешним коронавирусом без изменения стратегии жизни людей окажется напрасной

Человеческой популяции нужно кардинально поменять свою жизнедеятельность, чтобы не навлечь новую пандемию. К этому призвала российский биолог Мария Воронцова.

Она считает, что при нынешнем поведении человека совсем несложно предсказать появление новых смертельных для людей бактерий.

"Если человечество справится с COVID-19, но не изменит своей стратегии вида, то через два года будет еще какая-то пандемия", – цитирует РИА "Новости" ученого.

Воронцова подчеркнула, современный человек своей деятельностью слишком влияет на экосистему планеты, в том числе, активно ведется глубоководный рыбный промысел, во время которого уничтожается все живое.

Эксперт назвала такую стратегию землян "паразитной". Ее результатом становится гибель других видов и культур. В качестве примера она привела уничтожение пальмовых плантаций. Человеку нужно научиться сосуществовать с иными обитателями планеты, т.к. монокультура не является стабильной системой жизни, подчеркнула биолог.

Ранее специалисты с опасением отмечали, что бушующие уже третью неделю пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, могут привести к мутации нового коронавируса, если он попадет на зараженные радиацией животные организмы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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