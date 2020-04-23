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Москвичей с симптомами ОРВИ обязали сдать тест на коронавирус

В столице вводят очередную меру по борьбе с коронавирусом

Жители столицы с симптомами ОРВИ обязаны сдать тест на наличие COVID-19. С таким заявлением выступила заместитель мэра города Анастасия Ракова. 

Такая мера вводится для того, чтобы врачи могли оперативнее бороться с распространением китайской инфекции. 

"Тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве", – цитирует Ракову РИА "Новости".

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что ведется мониторинг с целью выявить граждан, имеющих симптомы вирусных заболеваний. По словам градоначальника, столица еще не вышла на плато по борьбе с коронавирусом. В ближайшее несколько недель горожанам не стоит ждать ослабления карантинных мер. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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