В столице вводят очередную меру по борьбе с коронавирусом

Жители столицы с симптомами ОРВИ обязаны сдать тест на наличие COVID-19. С таким заявлением выступила заместитель мэра города Анастасия Ракова.

Такая мера вводится для того, чтобы врачи могли оперативнее бороться с распространением китайской инфекции.

"Тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве", – цитирует Ракову РИА "Новости".

Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что ведется мониторинг с целью выявить граждан, имеющих симптомы вирусных заболеваний. По словам градоначальника, столица еще не вышла на плато по борьбе с коронавирусом. В ближайшее несколько недель горожанам не стоит ждать ослабления карантинных мер.