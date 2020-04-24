Россияне удивились тому, что украинцев не интересует судьба развивающихся стран

Российские дипломаты не обошлись одним заявлением о том, что Украина не дала Генасамблее ООН принять отечественный проект резолюции по борьбе с коронавирусом. В новом сообщении говорится, что действия Киева – это кощунство.

Заявление опубликовано на сайте постпредства России при всемирной организации. Дипломаты написали, что украинцам не понравился дружеский настрой России, так как нашу страну они считают "агрессором", а, значит, предложение от такого государства подобного рода недопустимо.

"Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции", – разразилось критикой в адрес Украины постпредство.

Дипломаты добавили, что Незалежная этим шагом лишает человечество одного из возможных методов в борьбе с COVID-19. Они подчеркнули, что этот способ позволил бы спасти многих людей, особенно в развивающихся государствах, которые совсем не защищены перед коронавирусом. Россияне обратили внимание на то, что, призывая к снятию ограничительных мер, они имели в виду именно эти уязвимые страны, судьба которых, по мнению дипломатов, не волнует Киев.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский объяснил в "Твиттер", что Россия не могла не ответить на действия Украины, которая сочла блокировку своей очередной "победой".

По последним данным института Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 2,7 миллиона человек. Умерли 190 тысяч 872 пациента.