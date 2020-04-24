Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Российские дипломаты сравнили действия Киева в ООН с глумлением

Российские дипломаты сравнили действия Киева в ООН с глумлением
Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/www.globallookpress.com
Россияне удивились тому, что украинцев не интересует судьба развивающихся стран

Российские дипломаты не обошлись одним заявлением о том, что Украина не дала Генасамблее ООН принять отечественный проект резолюции по борьбе с коронавирусом. В новом сообщении говорится, что действия Киева – это кощунство.

Заявление опубликовано на сайте постпредства России при всемирной организации. Дипломаты написали, что украинцам не понравился дружеский настрой России, так как нашу страну они считают "агрессором", а, значит, предложение от такого государства подобного рода недопустимо. 

"Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции", – разразилось критикой в адрес Украины постпредство. 

Дипломаты добавили, что Незалежная этим шагом лишает человечество одного из возможных методов в борьбе с COVID-19. Они подчеркнули, что этот способ позволил бы спасти многих людей, особенно в развивающихся государствах, которые совсем не защищены перед коронавирусом. Россияне обратили внимание на то, что, призывая к снятию ограничительных мер, они имели в виду именно эти уязвимые страны, судьба которых, по мнению дипломатов, не волнует Киев.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский объяснил в "Твиттер", что Россия не могла не ответить на действия Украины, которая сочла блокировку своей очередной "победой". 

По последним данным института Хопкинса, в мире коронавирусом заразились более 2,7 миллиона человек. Умерли 190 тысяч 872 пациента.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

Смешные и злободневные: анекдоты дня на 23 апреля

Подборка актуальных шуток от "Утро.ру" поднимет настроение даже на самоизоляции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей