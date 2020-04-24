Пенсии выплатят по-старому: изменения отложили до октября
Пенсии и социальные пособия россиянам продолжат начислять на любые банковские карты до 1 октября 2020 года. Об этом сообщил Банк России.
По принятому ранее постановлению, российские кредитные организации были обязаны с 1 июля 2020 г. переводить деньги пенсионерам и инвалидам только на карту "Мир". Но многие россияне еще не успели ее получить. Чтобы им не пришлось нарушать правила самоизоляции и подвергаться опасности заразиться коронавирусом, регулятор принял решение отложить окончательный перевод выплат на национальную платежную систему до 1 октября.
"За новыми картами для получения пенсий сейчас в банк идти не придется", – подтвердила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
Пенсионеры и люди, страдающие хроническими заболеваниями, сейчас находятся в зоне повышенного риска из-за эпидемии коронавируса, напоминает телеканал "360". Им предписан режим самоизоляции. В мае некоторые из них получат дополнительные деньги в честь Дня Победы.
Ранее сообщалось, что ограничительные меры из-за коронавируса в России могут продлить до июня.
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