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Врачам запретили применять хлорохин для лечения коронавируса

Препарат стал причиной смерти десятков зараженных пациентов

Ученые приостановили исследование, в котором применяли в качестве лечения инфицированных COVID-19 противомалярийный препарат хлорохин. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Такой шаг связан с тем, что почти два десятка пациентов в США скончались после ежедневного приема данного препарата. С предупреждением об опасности лекарства от малярии для зараженных коронавирусом выступило Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

По информации ведомства, у пациентов с COVID-19 были серьезные проблемы с сердечным ритмом.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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