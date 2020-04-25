Утром 25 апреля из больниц выписали 312 пациентов

Число выздоровевших в последние дни растет быстрыми темпами. С такими словами выступила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что утро 25 апреля из больниц выписали 312 человек. Всего в городе зафиксировано на данный момент 2735 случаев выздоровления.

Ракова уточнила, что при выписке все пациенты, которым лучше остаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации от врачей, информирует "Говорит Москва".

Напомним, что в России коронавирусом заражено 68766 человек. Больше всего заболевших по-прежнему в Москве. В регионах COVID-19 поражает все больше и больше людей.