Доктор сомневается, что с появлением препарата против COVID-19 все люди им воспользуются

Вакцины формируют коллективный иммунитет. Однако несмотря на доступность препаратов против многих инфекций, от болезней умирают миллионы человек ежегодно, так как игнорируют прививки. Такая же судьба ждет и вакцину от COVID-19, как только она появится, заявил Александр Мясников.

По его словам, человечество не учится на опыте прошлых ошибок. Так, от "испанки", гриппа H1N1, ежегодно умирает сотни человек, а около века назад болезнь унесла 100 млн жизней. Однако несмотря на это, мало кто делает прививку, написал Мясников в своем Телеграм-канале.

То же будет и с коронавирусом, когда пройдет всеобщая паника, считает врач. Некоторые назовут вакцину бесполезной или даже опасной и делать прививку уже не будут.

Мясников подчеркнул: от болезней, некоторые из которых уносят жизни до 2,5 млн человек в год, вакцина есть. Среди них – корь, пневмококк, гепатит Б, столбняк, ротавирус, рак шейки матки, туберкулез и грипп. Об этом врач напомнил в начале Всемирной недели иммунизации.

Клинические испытания вакцины против коронавируса в России начнутся в июне. Препарат ученые планируют выпустить до конца года.