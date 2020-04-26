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Какая "доза" коронавируса нужна для заражения: доктор Комаровский рассказал о рисках

Какая "доза" коронавируса нужна для заражения: доктор Комаровский рассказал о рисках
Евгений Комаровский. Фото: www.instagram.com/doctor_komarovskiy
В зависимости от количества вирусов, которые попали в организм, болезнь протекает по-разному

Заразившийся может перенести ее легко и практически без симптомов либо угодить в реанимацию. Об "инфицирующей дозе" рассказал доктор Евгений Комаровский. По его словам, чтобы подхватить коронавирус, нужно определенное его количество. При минимальном – одной так называемой "дозе", риски для здоровья невысоки. Это "очень даже неплохой вариант", отметил врач и телеведущий на своей странице в Инстаграм. Десять же "доз" коронавируса представляют уже реальную угрозу жизни.

Комаровский также перечислил факторы, которые повышают риск заразиться. Так, шансы заболеть COVID-19 увеличиваются, если воздух сухой – влажность 40-60%, а помещение, где находится носитель вируса вместе со здоровыми людьми, небольшое.

К местам, где риск заразиться коронавирусом максимален, доктор Комаровский относит палаты интенсивной терапии, любые помещения, где одновременно находится много людей близко друг к другу, а вентиляция плохая, а также дома престарелых и учреждения для инвалидов – там в замкнутом пространстве находится много тех, для кого и одной "дозы" будет достаточно, чтобы создать смертельную угрозу здоровью. Многие старики мерзнут, отметил Комаровский, поэтому в домах престарелых зачастую нет никакого проветривания, что повышает шансы подхватить инфекцию.

Комаровский предупредил, что "коронавирус никуда уходить не собирается". Человечество справится с его распространением лишь тогда, когда большая часть переболеет и сформируется коллективный иммунитет. Доктор также не исключил второй волны коронавируса осенью и высказался о введении тотального карантина. По его мнению, необходимо сосредоточиться не на этом, а на формировании модели общества, которая позволить избежать ситуаций, ведущий к развитию у заразившихся тяжелых форм COVID-19.

Ранее Комаровский заявил, что от заражения коронавирусом не застрахован никто.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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