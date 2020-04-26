Священнослужитель скончался на 55-м году жизни

В Курской области умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин, у которого был подтвержденный диагноз COVID-19. Эту трагическую новость подтвердила пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

Как говорится в сообщении, несколько дней назад епископ попал в местную больницу, а позже его перевели в реанимацию. У священнослужителя развилась пневмония, вызванная китайской инфекцией.

Всего, по последним данным, в России от коронавируса умерло 747 человек, заражены 80 949 жителей.