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От коронавируса умер первый епископ РПЦ

Священнослужитель скончался на 55-м году жизни

В Курской области умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин, у которого был подтвержденный диагноз COVID-19. Эту трагическую новость подтвердила пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

Как говорится в сообщении, несколько дней назад епископ попал в местную больницу, а позже его перевели в реанимацию. У священнослужителя развилась пневмония, вызванная китайской инфекцией. 

Всего, по последним данным, в России от коронавируса умерло 747 человек, заражены 80 949 жителей. 

Полина ИВАНОВА

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