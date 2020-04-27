В стране ужесточили меры безопасности

Токио расширил список государств, из которых запрещен въезд. Теперь ограничения касаются также России, Украины, Белоруссии, а еще 11 стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. Такие меры решил принять правительственный штаб по борьбе с коронавирусом, заявил японский премьер Синдзо Абэ, комментируя итоги заседания. Об этом сообщает NHK.

Новые правила начнут действовать со среды, 29 апреля. В целом в список попали 87 стран. Как сообщалось ранее, туда также включили страны Евросоюза, Китай, США и ряд других.

Продлили японские власти и временную приостановку выдачи виз иностранным гражданам. Запрет будет действовать до мая.

Сейчас в Японии действует режим ЧС. Правительство ввело его 16 апреля.