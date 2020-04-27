Оставить россиян без выходных в мае никак не получится

Идею перенести праздничные дни из-за вспышки COVID-19 оценил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский. По его словам, осуществить это не получится из-за режима самоизоляции.

"Я не могу понять смысла этого предложения, потому что тогда нужно объявить эти дни рабочими. А рабочими их объявлять сейчас тоже нельзя… Я думаю, что ничего не надо менять", – отметил он в беседе с RT.

При этом Рязанский напомнил об о последствиях "срывов" на майские. Это подвергнет россиян еще большему риску. Сейчас важно максимально соблюдать меры безопасности, чтобы как можно скорее справиться с распространением коронавируса в России.