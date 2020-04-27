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Киев: российские военные угрожают населению Крыма вспышкой эпидемии

Киев: российские военные угрожают населению Крыма вспышкой эпидемии
Фото: pixabay.com
В Незалежной считают, что власти РФ не заботятся о крымчанах в условиях распространения COVID-19

В Киеве выразили недовольство ситуацией с развитием пандемии нового коронавируса в российском Крыму и обвинили Москву в милитаризации полуострова, которая якобы угрожает гражданским лицам. С таким заявлением выступило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в понедельник, 27 апреля.

В ведомстве утверждают, что на территории Крыма ухудшилась ситуация с развитием COVID-19, а в это время в регионе Вооруженные силы РФ "не прекращают активность, что создает риски для гражданского населения".

Отмечается, моряки Черноморского флота, военнослужащие Южного военного округа и российских силовых структур несмотря на эпидемию продолжают учебные мероприятия, ведут компекс мер по боевой подготовке и осуществляют хозяйственную деятельность.

На берегах Днепра полагают, что вспышка инфекции в контингенте ВС РФ на полуострове, где якобы невозможно соблюсти самоизоляцию, "может привести к перегрузке не только военных госпиталей, но и обычных больниц, часть из которых уже закрыта из-за коронавируса". Из-за этого, подчеркнули в украинском министерстве, гражданское население не получит необходимой медпомощи, что, в свою очередь, приведет к гуманитарной катастрофе, пишет "Интерфакс-Украина.

В Киеве назвали такое поведение Москвы "абсолютно безответственным".

Согласно последним данным, на сегодняшний день в Крыму выявлено 70 случаев заражения опасным вирусом, 29 пациентов выздоровели. В воскресенье, 26 апреля, закрылись на карантин больница в Красногвардейском районе и терапевтическое отделение больницы Алушты. В обоих медучреждениях выявлены больные с COVID-19. Такие же меры были приняты 25 апреля в отношении Симферопольской клинической больницы, сообщает "Крыминформ".

Добавим, в самих Вооруженных силах Незалежной растет число инфицированных коронавирусом. По данным военных медиков, сейчас в ВСУ заразились уже 44 человека, констатирована смерть у двух пациентов. На самоизоляции находятся 361 военнослужащий, говорится в релизе командования Медицинских сил в "Фейсбук".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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