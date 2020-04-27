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Число зараженных COVID-19 в мире превысило 3 миллиона человек

Число зараженных COVID-19 в мире превысило 3 миллиона человек
Фото: EPA
Умерло от коронавирусной инфекции 206 тысяч пациентов

Пандемия коронавируса продолжает распространяться по миру. К 27 апреля инфекцию нашли у более, чем трех миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные института Джона Хопкинса. 

В мире COVID-19 подтвердили у 3 002 303 человек. При этом 870 тыс. пациентов выздоровели, однако 206 тыс. больных скончались. Получается, что на данный момент коронавирусом болеют около двух миллионов человек. 

Лидируют по числу зараженных США – там 973 тыс. человек с COVID-19. Следом идет Испания, где диагноз подтвердился у 229 тыс. жителей страны. На третьем месте – Италия, где 199 тыс. больных. Во Франции китайскую инфекцию подхватили 162 тыс. человек, в Германии – 158 тыс. 

Россия расположилась на девятой строчке с 87 147 зараженных, обогнав Китай. В стране от коронавируса умерло 794 человека. 

При этом эксперты полагают, что эпидемия китайской инфекции не последняя для человечества. 

Полина ИВАНОВА

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