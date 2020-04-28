Коронавирус

Профессор обозначил признак окончания эпидемии коронавируса в РФ
Когда в России за сутки будет фиксироваться не более 100 случаев заражения COVID-19, тогда можно будет сказать, что страна преодолела эпидемию. С таким заявлением выступил Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, вирусолог, профессор.
По его словам, нынешняя статистика говорит лишь о том, что пандемия продолжает набирать обороты в России.
"Но должны быть десятки случаев (в сутки – прим. ред.) всего, тогда мы можем говорить о том, что эпидемия закончилась", – цитирует специалиста РИА "Новости".
Медик уверен, что в ближайшее время наша страна выйдет на плато по заболеваемости, а количество заболевших постепенно начнет снижаться.
НСН пишет, что, по сведениям сингапурских ученых, ситуация в РФ с коронавирусом нормализуется на 97% уже к 20 мая. Окончательно она выправится к 20 июля.
Напомним, что в связи с непростой эпидемиологической обстановкой в стране власти приняли решение перенести празднование Дня Победы. Традиционная акция "Бессмертный полк" пройдет в видеоформате, а ветераны услышат поздравление президента РФ с экранов телевизоров.
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