Коронавирус

Нынешняя статистика, по мнению доктора, говорит о продолжении развития заболевания

Когда в России за сутки будет фиксироваться не более 100 случаев заражения COVID-19, тогда можно будет сказать, что страна преодолела эпидемию. С таким заявлением выступил Анатолий Альтштейн, доктор медицинских наук, вирусолог, профессор.

По его словам, нынешняя статистика говорит лишь о том, что пандемия продолжает набирать обороты в России.

"Но должны быть десятки случаев (в сутки – прим. ред.) всего, тогда мы можем говорить о том, что эпидемия закончилась", – цитирует специалиста РИА "Новости".

Медик уверен, что в ближайшее время наша страна выйдет на плато по заболеваемости, а количество заболевших постепенно начнет снижаться.

НСН пишет, что, по сведениям сингапурских ученых, ситуация в РФ с коронавирусом нормализуется на 97% уже к 20 мая. Окончательно она выправится к 20 июля.

Напомним, что в связи с непростой эпидемиологической обстановкой в стране власти приняли решение перенести празднование Дня Победы. Традиционная акция "Бессмертный полк" пройдет в видеоформате, а ветераны услышат поздравление президента РФ с экранов телевизоров.