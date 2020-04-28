Коронавирус

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Россия поднялась в рейтинге по числу заболевших COVID-19

Наша страна вышла на 8-е место

Россия поднялась в рейтинге государств с зараженными коронавирусом жителями. По количеству заболевших наша страна обогнала Иран и вышла на восьмую строчку, информирует оперативный штаб. 

Отметим, что за последние сутки в РФ зафиксировано рекордное число смертей от COVID-19. Пока не известно, будет ли продлен режим самоизоляции после 30 апреля. О своем решении по этому вопросу должен сообщить президент России Владимир Путин. 

Самая сложная ситуация в связи с количеством инфицированных наблюдается в Москве. Опасный диагноз поставили 45351 жителю города. Немного отстают от столицы Подмосковье и Санкт-Петербург. 

URA.RU уточняет, что Россия приближается к плато по коронавирусу. В течение двух недель количество зараженных в каждом регионе начнет уменьшаться. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало новости о COVID-19 на 28 апреля. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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