Коронавирус

Наша страна вышла на 8-е место

Россия поднялась в рейтинге государств с зараженными коронавирусом жителями. По количеству заболевших наша страна обогнала Иран и вышла на восьмую строчку, информирует оперативный штаб.

Отметим, что за последние сутки в РФ зафиксировано рекордное число смертей от COVID-19. Пока не известно, будет ли продлен режим самоизоляции после 30 апреля. О своем решении по этому вопросу должен сообщить президент России Владимир Путин.

Самая сложная ситуация в связи с количеством инфицированных наблюдается в Москве. Опасный диагноз поставили 45351 жителю города. Немного отстают от столицы Подмосковье и Санкт-Петербург.

URA.RU уточняет, что Россия приближается к плато по коронавирусу. В течение двух недель количество зараженных в каждом регионе начнет уменьшаться.

Ранее "Утро.ру" опубликовало новости о COVID-19 на 28 апреля.