Коронавирус

Россиянам пообещали рекордно жаркое лето
Жителям России предсказали рекордно жаркое лето. Однако говорить о том, что COVID-19 не выдерживает тепла, не приходится. С таким заявлением выступил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Как уточняет сайт "Комсомольская правда", влияние высоких температур на жизнеспособность вируса пока не доказано.
Вильфанд отметил, что вирус может повести себя совершенно иначе и, наоборот, начать распространяться активнее в условиях жары.
"Взять Сингапур, который находится на экваторе, там и солнце, и жара, но вирус все равно там распространяется", - цитирует руководителя Гидрометцентра "Российская газета".
"Царьград" пишет, что уже в настоящий момент на территории Сибири синоптики фиксируют аномально жаркую погоду: от +8°C до +12°C. В то же время, именно в этом регионе установился самый низкий уровень заболеваемости COVID-19 в стране.
Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по количеству зараженных китайской инфекцией.
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