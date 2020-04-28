Мишустин поручил срочно составить план отмены карантинных мер в РФ
Концепция постепенного смягчения ограничений и отмены запретов, введенных из-за эпидемии коронавируса, должна быть представлена 29 апреля. Соответствующее поручение Роспотребнадзору дал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Ведомство должно также подготовить рекомендации регионам, как лучше действовать при отмене ограничений. При этом субъектам, остающимся в зоне риска распространения заболевания, Роспотребнадзор вместе с Минздравом должен помочь рассчитать негативные последствия и определить, сколько нужно подготовить мест в стационарах при неблагоприятном развитии событий.
Ранее стало известно, что президент Владимир Путин выступит с обращением к народу 28 апреля после 15:00 по московскому времени. От главы государства ждут решения о продлении или отмене действующего до 30 апреля режима нерабочих дней.
За последние сутки в России заболели COVID-19 еще 6411 человек. В общей сложности, в стране инфицированы уже более 93,5 тысяч жителей.
Главные новости о коронавирусе в России на 28 апреля
О новых жертвах в Москве, выходе на плато и снижении прироста заболевших - последняя информация по COVID-19 в материале "Утро.ру"
Олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру
Шорт-трекист объяснил такое решение травмой колена
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Ученые назвали самую уязвимую для COVID-19 группу крови
- Число зараженных COVID-19 в мире превысило 3 миллиона человек
- Авиакомпании готовы отправить россиян за рубеж уже в мае
- Япония ввела запрет на въезд из России из-за пандемии
Здоровье
- От импотенции и гипертонии: рецепт целебного настоя
- Ученые нашли способ продлить молодость
- 10 привычек помогут сбросить лишний вес
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик