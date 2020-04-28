Срок исполнения распоряжения премьера - до 29 апреля

Концепция постепенного смягчения ограничений и отмены запретов, введенных из-за эпидемии коронавируса, должна быть представлена 29 апреля. Соответствующее поручение Роспотребнадзору дал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Ведомство должно также подготовить рекомендации регионам, как лучше действовать при отмене ограничений. При этом субъектам, остающимся в зоне риска распространения заболевания, Роспотребнадзор вместе с Минздравом должен помочь рассчитать негативные последствия и определить, сколько нужно подготовить мест в стационарах при неблагоприятном развитии событий.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин выступит с обращением к народу 28 апреля после 15:00 по московскому времени. От главы государства ждут решения о продлении или отмене действующего до 30 апреля режима нерабочих дней.

За последние сутки в России заболели COVID-19 еще 6411 человек. В общей сложности, в стране инфицированы уже более 93,5 тысяч жителей.