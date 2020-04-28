Коронавирус

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Жители Подмосковья получили 10,5 миллионов пропусков за время карантина

Большую часть разрешений оформили с помощью специального приложения

Жители Подмосковья с момента старта карантина оформили более 10,5 млн пропусков. Об этом проинформировала пресс-служба областного Министерства госуправления, информационных технологий и связи.

Порядка 9 миллионов граждан оформили себе документ на выход с помощью специального приложения. Еще часть была получена на сайте госуслуг. Около полумиллиона пропусков гражданам прислали в SMS, уточняет "Подмосковье сегодня"

Напомним, что пропуск в области нужен для передвижения на личном или общественном транспорте. Тем, кто использует свой автомобиль, необходимо ввести номер машины. Если житель Подмосковья планирует передвигаться на автобусах или метро, надо не забыть напечатать номер транспортной карты.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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