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Москвичи стали массово нарушать режим самоизоляции

Москвичи стали массово нарушать режим самоизоляции
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
В райотделы полиции поступают десятки звонков с жалобами на горожан

Москвичи начали массово игнорировать требования режима самоизоляции. Причем правоохранители зачастую узнают о нарушителях от их же соседей или оказавшихся рядом прохожих – в полицию постоянно поступают соответствующие звонки.

Как сообщает издание "Московский Комсомолец" со ссылкой на участкового по Северо-Западному административному округу, несколько десятков звонков с жалобами на нарушителей карантинных мер поступают в райотделы ежедневно.

При этом люди обращаются не только в МВД, но и Роспотребнадзор. Больше всего жалоб поступает на людей, праздно гуляющий с детьми или собирающихся большими группами. Источник издания отмечает, что отработать такие обращения практически невозможно – пока полицейские будут добираться до места, люди просто уйдут.

Как сообщает "ФедералПресс", схожая ситуация наблюдается и, например, в Челябинской области.

Напомним, в Москве введен режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 28 апреля в Москве зарегистрировано 48 426 случаев инфицирования.

Ольга ФЕДОРОВА

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