Коронавирус

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Машина определила дату пика эпидемии COVID-19 в РФ

Москва начнет избавляться от эпидемии раньше остальных регионов

Специальная машина помогла предсказать наступление пика эпидемии коронавируса в России. Об этом рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. 

Согласно расчетам эпидемиологического симулятора, верхняя точка заболеваемости будет достигнута в течение первых 10 дней мая. Однако в Москву пик придет чуть раньше. Всего сотрудники организации заложили в машину несколько сценариев развития пандемии, уточняет НСН

Ведяхин отметил, что скорое окончание эпидемии – не повод начинать халатно относиться к своему здоровью. Важно по-прежнему беречь себя и близких, почаще мыть руки и соблюдать режим самоизоляции. 

Телеканал "360" напоминает, что президент РФ Владимир Путин продлил карантин до 11 мая. Исходя из рекомендации главы государства, руководителям организаций стоит сделать нерабочими 6,7 и 8 мая. Это поможет россиянам более добросовестно блюсти режим самоизоляции. 

Подробности выступления Владимира Путина – в прямой трансляции "Утро.ру".

Полина ЛЕДОВСКИХ

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