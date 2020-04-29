Коронавирус

Москва начнет избавляться от эпидемии раньше остальных регионов

Специальная машина помогла предсказать наступление пика эпидемии коронавируса в России. Об этом рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Согласно расчетам эпидемиологического симулятора, верхняя точка заболеваемости будет достигнута в течение первых 10 дней мая. Однако в Москву пик придет чуть раньше. Всего сотрудники организации заложили в машину несколько сценариев развития пандемии, уточняет НСН.

Ведяхин отметил, что скорое окончание эпидемии – не повод начинать халатно относиться к своему здоровью. Важно по-прежнему беречь себя и близких, почаще мыть руки и соблюдать режим самоизоляции.

Телеканал "360" напоминает, что президент РФ Владимир Путин продлил карантин до 11 мая. Исходя из рекомендации главы государства, руководителям организаций стоит сделать нерабочими 6,7 и 8 мая. Это поможет россиянам более добросовестно блюсти режим самоизоляции.

Подробности выступления Владимира Путина – в прямой трансляции "Утро.ру".