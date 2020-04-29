Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Идеальное место для проведения карантина выставили на торги

Остров обойдется дешевле апартаментов в Нью-Йорке

Британцы решили нажиться на коронавирусе и предложили особо пугливым приобрести землю, где заразиться COVID-19 точно не получится. Уединенный остров расположен между Шотландией и Норвегией. Стоимость его составляет несколько сотен тысяч долларов. Он обойдется соискателю дешевле, чем квартира в Нью-Йорке. 

The New York Post уточняет, что добраться до Норвегии с острова проще, чем до материковой Шотландии. Площадь участка – 26 га, цена вопроса – $300 тысяч. По словам агентства по недвижимости, которое продает землю, остров не оставит равнодушным никого благодаря живописной природе. 

"Царьград" пишет, что владелец сможет возвести на купленной земле пирс и поставить солнечные батареи, а также отреставрировать два старых дома и возвести новый коттедж. Такие ремонтные работы не повредят экологическую обстановку на острове. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по коронавирусу на 29 апреля.

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Строгие меры карантина в Москве сохранят

Решать вопрос об отмене режима самоизоляции можно будет лишь через две недели, сказал Собянин

Последние новости о коронавирусе в России на 29 апреля

Рекордное число жертв в Москве, новые заболевшие и введение масочного режима: главные новости о COVID-19 на утро среды - в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей