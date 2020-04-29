Коронавирус

Идеальное место для проведения карантина выставили на торги
Британцы решили нажиться на коронавирусе и предложили особо пугливым приобрести землю, где заразиться COVID-19 точно не получится. Уединенный остров расположен между Шотландией и Норвегией. Стоимость его составляет несколько сотен тысяч долларов. Он обойдется соискателю дешевле, чем квартира в Нью-Йорке.
The New York Post уточняет, что добраться до Норвегии с острова проще, чем до материковой Шотландии. Площадь участка – 26 га, цена вопроса – $300 тысяч. По словам агентства по недвижимости, которое продает землю, остров не оставит равнодушным никого благодаря живописной природе.
"Царьград" пишет, что владелец сможет возвести на купленной земле пирс и поставить солнечные батареи, а также отреставрировать два старых дома и возвести новый коттедж. Такие ремонтные работы не повредят экологическую обстановку на острове.
Ранее "Утро.ру" опубликовало свежую статистику по коронавирусу на 29 апреля.
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