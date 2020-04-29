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Историк растолковал предсказание старца Аристоклия

Историк растолковал предсказание старца Аристоклия
Фото:Станислав Красильников/ТАСС
Ясновидящий предрек возникновение коронавируса еще в 1917 году

Российский историк Олег Жиганков растолковал предсказание старца Аристоклия (в миру – Алексея Алексеевича Амвросиева), которое он составил перед началом революции в 1917 году. 

Ясновидец напророчил, что Россию ждут реки крови, потому что придет в страну явление, противное русскому духу. Погибнут очень много людей, народ отвернется от бога. Историк в этих словах увидел предсказание, касающиеся событий революции и Гражданской войны. 

Кроме того, Аристоклий утверждал, что в Китае случится "необычный взрыв", который коснется всех остальных государств. России удастся пережить его и решить проблему с высоко поднятой головой. Бороться с результатами "взрыва" РФ будет в одиночестве. Это укрепит веру людей в бога. 

Историк пишет на своем канале в "Яндекс.Дзен", что утверждать точно, о каком "взрыве" говорил предсказатель, сложно, однако, скорее всего, речь именно об эпидемии коронавируса. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало предсказание Ванги. Болгарская ясновидящая утверждала, что Россия выйдет из ситуации с коронавирусом без потерь. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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