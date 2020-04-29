Заболевшие малыши страдают от редкого воспалительного синдрома

У троих детей, зараженных коронавирусом, американские врачи обнаружили аномалию. Малыши страдали от редкого воспалительного синдрома, причиной развития которого мог стать COVID-19.

Reuters пишет, что у детей в возрасте от полугода до восьми лет, помимо высокой температуры, обнаружены воспаления кишечника и сердца. В настоящий момент медики стараются разобраться в сложившейся ситуации. Предполагается, что иммунитет у детей выработается в течение нескольких недель.

Ранее была опубликована свежая статистика по распространению коронавирус в России. Инфекцию обнаружили у 99,5 тысяч граждан. Самая сложная ситуация по-прежнему в Москве.