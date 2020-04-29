Коронавирус

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Москвичам придется продлить рабочие пропуска

Выписанные ранее документы будут действовать до 4 мая

Жителям столицы придется продлить пропуска для попадания на работу. Документы, выданные в начале срока введения карантина, будут действовать только до 4 мая. Если кому-то нужно появиться на рабочем месте с 5 по 11 число, пропуск необходимо продлить. Такую информацию разместил у себя в блоге мэр Москвы Сергей Собянин. 

Градоначальник уточнил, что система оформления разовых пропусков остается прежней. Документы на посещение медицинских учреждение и магазинов можно получить каждый день. А вот пропуска для использования в личных целях выдаются только два раза в неделю. 

Напомним, что 28 апреля президент России Владимир Путин проинформировал нацию о том, что режим карантина продлен до 11 мая включительно. Всем работодателем рекомендуется обеспечить сотрудников оплачиваемыми выходными. Подробнее о выступлении лидера РФ – в прямой трансляции "Утро.ру". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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