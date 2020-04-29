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В Минздраве рассказали о необычной особенности бессимптомного COVID-19

В Минздраве рассказали о необычной особенности бессимптомного COVID-19
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Важно отметить, что пациенты без признаков заболевания остаются переносчиками инфекции

Коронавирус, который протекает без каких-либо симптомов, лечить не нужно. Такое заявление сделали в Министерстве здравоохранения.

Терапия не потребуется тем, у кого нет никаких признаков болезни. При этом зараженные остаются переносчиками инфекции, именно поэтому им также нужно соблюдать режим самоизоляции и прочие карантинные меры, приводит сообщение Минздрава Стопкоронавирус.рф.

По данным оперштаба, почти у 45% новых зараженных не было симптомов COVID-19. Ранее в Роспотребнадзоре также сообщали, что около трети россиян переносят инфекцию без каких-либо признаков.

Болезнь тяжело распознать, именно поэтому она остается в организме человека надолго. По мнению китайский ученых, это может привести к тому, что коронавирус станет сезонным заболеванием.

Самостоятельно же выявить бессимптомный коронавирус невозможно – на болезнь укажет только специальный тест. При этом даже незначительные признаки инфекции говорят о том, что она протекает в легкой форме.

В Минздраве также рассказали о появлении вакцины в России. По данным ведомства, антидот появится до конца года. Сейчас разработкой занимаются семь центров, а в ближайшее время начнутся клинические испытания.

Карина СИРАЗОВА

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