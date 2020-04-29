Эксперты: после карантина сотни миллионов человек останутся без работы
Более 1,6 миллиарда человек в мире останутся без средств к существованию из-за мер по борьбе с COVID-19. Так оценивают последствия пандемии эксперты Международной организации труда (МОТ). Ранее они ожидали, что большинство сотрудников потеряют часть дохода за счет перевода на удаленную работу или сокращение рабочего времени. Но реальность оказалась хуже прогнозов.
Переоценив ситуацию, аналитики МОТ предупреждают: к июлю без работы останутся 1,6 миллиарда человек, ранее зарабатывавших себе на жизнь без официального трудоустройства. Еще 305 миллионов человек будут переведены на сокращенную ставку, соответственно, их доход серьезно уменьшится, передает РИА "Новости".
Из-за введения карантинных мер многие предприятия столкнулись с проблемами и оказались на грани разорения и ликвидации. Сложнее всего приходится, по данным МОТ, сфере торговли – более 232 млн компаний так или иначе пострадали. Обрабатывающая промышленность, строительная отрасль, сфера общественного питания также оказались наиболее уязвимы. В связи с этим МОТ призывает обратить особое внимание на такие предприятия и оказать им целевую поддержку, пока экономика не начнет оживляться.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в РФ без работы останутся около 9 миллионов человек. Это хуже, чем значилось в прогнозе МОТ по России. В связи с распространением коронавируса режим нерабочих дней в стране продлили до 11 мая, а президент Владимир Путин поручил разработать дополнительные меры финансовой поддержки для граждан и бизнеса.
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