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В России от коронавируса умерли свыше 70 врачей

Страна не вышла на пик эпидемии, но количество случаев инфицирования снижается

В России в результате заражения COVID-19 скончались более 70 медработников. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Он отметил, что в последнее время заболеваемость от коронавируса растет во многих регионах страны. По его данным, РФ еще не находится на плато эпидемии, однако число выявленных случаев инфицирования снижается.

"Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни", – цитирует издание "Свободная пресса" специалиста.

Напомним, на среду, 29 апреля, в стране общее число заболевших почти добралось до ста тысяч – 99 399 человек, скончались 972 пациента, выздоровели 10 286 инфицированных.


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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