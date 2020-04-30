Пандемия COVID-19 внесла коррективы в отдых россиян

Обращение Владимира Путина коснулось праздничных дней в мае – жители России не будут работать с 1 по 11 мая. Однако удастся ли в эти дни уехать за город – большой вопрос, ведь режим цифровых пропусков в Москве и Подмосковье никто не отменял.

Отдых на майские праздники в Подмосковье

Власти Москвы и области считают уже существующие меры достаточными. То есть, чтобы уехать на дачу, россиянам потребуется оформить цифровой пропуск.

Получить электронный пропуск можно по телефону, с помощью SMS или на сайте nedoma.mos.ru. Для поездки за город надо выбрать пункт "разовая поездка в иных целях".

Такие пропуски выдаются два раза в неделю. После получения можно съездить за город и вернуться в течение 24 часов. Если планируется поездка на несколько дней, то для обратной дороги надо будет оформить еще один пропуск.

Штраф за отсутствие пропуска

Москвичам перед поездкой советуют проверить, что номер автомобиля попал в базу. Сделать это можно на сайте "Госуслуги Московской области". Чтобы это точно произошло, оформлять документ нужно заранее.

Водителей предупреждают: в Москве электронные пропуска проверяются автоматически с помощью камер. И первые нарушители уже получили денежное наказание из-за этой системы.

Как именно будут штрафовать провинившихся – один раз за день или за проезд под каждой камерой, – не известно.

В Подмосковье камеры не будут вычислять наличие автомобиля в базе, однако сотрудники ГИБДД могут попросить у водителя QR-код.

Важное дополнение: оформить пропуск надо не только владельцу машины, но и всем пассажирам внутри. Исключение – дети до 14 лет.

Поехать на майские праздники получится не во все регионы

По сообщениям журналистов, контроль на границе некоторых областей усилен. Сотрудники правоохранительных органов могут проверить документы, записать номер машины, а также измерить температуру тела.

Нельзя забывать и о том, что в нескольких регионах установлен 14-дневный карантин для пребывающих из мест со сложной эпидемиологической ситуацией. Например, приехав из Москвы на дачу во Владимирскую область, человек должен две недели отсидеть дома. Нарушившим это правило грозит штраф до 30 тыс., уточняют СМИ.

Майские праздники в связи с коронавирусом в регионах

Власти некоторых областей усиливают меры безопасности на период с 1 по 11 мая. Где-то вводят электронные пропуска, где-то ограничивают продажу алкоголя и товаров для розжига огня, дополняют репортеры.

Некоторые места и вовсе закрыты. Например, в Петушинский район Владимирской области могут попасть только граждане с пропиской. В несколько районов Смоленской и Тверской области также ограничен въезд.