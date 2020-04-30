Застрявших в Африке украинцев Киев послал за помощью к Москве
Власти Незалежной отказываются эвакуировать застрявших на Занзибаре украинских туристов и предложили им обратиться за помощью к посольству России. Об этом поведала одна из таких же не успевших до карантина покинуть африканскую территорию россиянок изданию "Лента.ру".
Девушка утверждает, что в настоящее время на острове находятся 127 граждан РФ и путешественники из других государств, включая украинцев. По ее словам, именно у представителей Украины сейчас сложилась критическая ситуация, поскольку примерно 20% россиян оказали финансовую помощь, то украинским туристам помогают меньше всего.
"И сказали, что пока не собираются никого вывозить, предложив обратиться за помощью к российскому посольству", – цитирует издание нашу соотечественницу.
Девушка подчеркнула, что и россияне на острове пребывают в бедственном положении, т.к. потеряли работу. Издание пишет, что они приезжали на пару недель (не уточняется кто – туристы или претенденты на заработок), но вынуждены были задержаться на полтора месяца.
Отмечается, что рейс, который должен был забрать россиян с Занзибара, уже несколько раз переносился. Дата реального вылета на родину пока неизвестна.
Напомним, 27 апреля Министерство инфраструктуры Украины объявило о возобновлении эвакуационных маршрутов своих граждан на родину. Согласно планам Киева, украинцев собираются вывозить из Майами, Хельсинки, Неаполя, Стокгольма, Еревана, Парижа, Ниццы, Софии, Ларнаки, Тель-Авива, Амстердама, Дюссельдорфа, Цюриха, Лиссабона, Женевы, Дубая, Франкфурта, Праги, Милана, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияда, Бангкока, а также с Пхукета и Бали.
Занзибар еще подождет.
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