Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Жителей Подмосковья обяжут носить маски в общественных местах

О готовящемся усилении мер безопасности на фоне эпидемии коронавируса сообщил губернатор

Носить маски жители Подмосковья должны будут в магазинах, общественном транспорте, "везде, где человек соприкасается с другими", заявил Андрей Воробьев. Он добавил, что в регионе уже началась подготовка к поэтапному введению режима, сославшись на предписание, полученного от главного санитарного врача, отмечает "Свободная пресса".

Глава региона отметил, что очень важно обеспечить постоянное наличие масок в аптеках.

"Маска нужна, чтобы сохранить собственную жизнь, и второе – чтобы не заразить других, и третье – чтобы наша система здравоохранения почувствовала ослабление того колоссального давления и нагрузки на стационары и поликлиники", - цитирует Воробьева сайт телеканала "360".

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

С юмором о наболевшем: смешные анекдоты на 30 апреля

Свежая подборка лучших шуток от "Утро.ру"

Создатель "Новичка" нашел способ победить коронавирус

Когда-то средство избавило человечество от проказы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

933 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей