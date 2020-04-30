О готовящемся усилении мер безопасности на фоне эпидемии коронавируса сообщил губернатор

Носить маски жители Подмосковья должны будут в магазинах, общественном транспорте, "везде, где человек соприкасается с другими", заявил Андрей Воробьев. Он добавил, что в регионе уже началась подготовка к поэтапному введению режима, сославшись на предписание, полученного от главного санитарного врача, отмечает "Свободная пресса".

Глава региона отметил, что очень важно обеспечить постоянное наличие масок в аптеках.

"Маска нужна, чтобы сохранить собственную жизнь, и второе – чтобы не заразить других, и третье – чтобы наша система здравоохранения почувствовала ослабление того колоссального давления и нагрузки на стационары и поликлиники", - цитирует Воробьева сайт телеканала "360".