Онколог сообщил об опасности самостоятельного приема витаминов в период пандемии
Во время вспышки коронавируса многие россияне задумались об укреплении иммунитета и бросились скупать в аптеках витамины. Однако без консультации с врачом такие действия больше навредят, чем помогут. Об этом предупредил член правления Российского общества клинической онкологии, доктор медицинских наук Николай Жуков.
По словам специалиста, ударные дозы витаминов могут обернуться серьезными последствиями.
"…витамины и так являются лекарственными препаратами, а любой лекарственный препарат кроме желаемого эффекта может иметь и побочный эффект", – отметил он в беседе с "Комсомольской правдой".
Так, например, высокие дозы витамина D3 токсичны и могут привести к почечной недостаточности, спровоцировав повышение уровня кальция в крови, отмечает "МИР24".
Вместо самолечения лучше употреблять витамины в натуральном виде: есть побольше свежих фруктов и овощей, посоветовал онколог. При этом в нынешней ситуации с коронавирусом важно помнить о безопасности и тщательно мыть их.
Ранее российский медик указал на бесполезность имбиря и лимона в борьбе с COVID-19. Напомним, после слухов об их эффективности против коронавируса россияне начали скупать их в огромных количествах, что привело к резкому росту цен.
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