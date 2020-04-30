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Москвичам озвучили условия снятия режима самоизоляции

Москвичам озвучили условия снятия режима самоизоляции
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
Глава города рассказал, когда разрешат гулять с детьми

Сроки отмены режима ограничений из-за коронавируса возможно будут обсуждаться после завершения майских праздников, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Если после праздников динамика заболеваемости будет позитивной, власти города рассмотрят вопрос о снятии режима самоизоляции, сообщил глава столицы в прямом эфире телеканала "Россия 24".

Градоначальник также ответил на вопрос о возможности прогулок с детьми, которые особенно тяжело переносят постоянное нахождение дома. По словам Собянина, как только появится малейшая возможность, детям разрешат гулять.

Ранее глава столицы предупредил москвичей о больших испытаниях.

Ольга ФЕДОРОВА

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