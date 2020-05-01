Коронавирус

Важные новости о коронавирусе в России на 1 мая
На данный момент в России выявлено 106 496 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Количество погибших в стране перевалило за тысячу человек.
Ежедневно в Москве выписывают около 1,4 тыс. штрафов за нарушение режима самоизоляции. Всего в столице выявлено 53 739 заболевших коронавирусом.
В Санкт-Петербурге зарегистрировали крупную вспышку заболеваемости среди медиков. Сообщается, что вирус подхватили 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. В культурной столице выявлено 4069 больных, из которых 779 смогли справиться с заражением, а 19 погибли.
С сегодняшнего дня в Ростовской области введен обязательный масочный режим. Людям запрещено появляться без средства защиты в любых общественных местах. Соответствующее распоряжение дал губернатор Василий Голубев. Всего в Ростовской области заболели 943 человека, из которых 6 скончались, а 89 вылечились.
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова подтвердила, что Россия достигла плато по заболеваемости коронавирусом. В эфире передачи “Док-ток” она рассказала, что всю прошедшую неделю колебания по количеству новых случаев заражения колебались в рамках нормы.
Эксперт спрогнозировал, когда в различных регионах будут пики по COVID-19. Сотрудник Центра экономических исследований Агаси Тавадян построил математическую модель, согласно которой эпидемия в Москве придется на начало августа. Пик в Санкт-Петербурге будет выявлен в конце мая, в ПФО – в начале мая, в Сибири и на Урале – около середины мая, в СКФО – на второй майской неделе, в ЮФО – в конце мая, а на Дальнем Востоке – в первой декаде мая. Всего в России коронавирусом заболеют около 400 тыс. человек.
В Ставропольском крае власти приняли решение о выплате миллиона рублей медработникам, которые заболели коронавирусом на службе. В случае, если сотрудник погиб от инфекции, его родным выплатят 3 миллиона рублей.
По данным Яндекс, самый низкий индекс самоизоляции на утро 1 мая зарегистрирован в Новосибирске и Красноярске – он составил 2,8 из 5. Лучше всего изоляцию соблюдают в Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде – 4 из 5 балла.
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