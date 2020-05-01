Врачи насторожены возможной вспышкой заболеваемости после майских праздников

1. Один из самых востребованных товаров в период пандемии – защитные маски. На этом и пытаются нажиться недобросовестные продавцы. ФАС выявила компанию, которая повысила цену на медицинские маски на 957% по сравнению с закупочной – 7,29 рублей.

Виновных планируют наказать путем привлечения к уголовной ответственности. Пока генеральному директору компании вынесли предупреждение, при несоблюдении которого полагается крупный штраф, сообщает РИА Новости.

2. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко высказал свое мнение по поводу вспышки заболеваемости COVID-19. Он считает, что майские праздники могут повлечь за собой неблагоприятные последствия уже через неделю. Проценко объясняет, что из-за возможного несоблюдения изоляции количество больных, а также тех, у кого тяжело протекает коронавирус, может резко вырасти.

3. Специалисты заявили, что инкубационный период после заражения коронавирусом может длиться до трех недель, а не 14 дней, как было сказано ранее. Коварство заболевания заключается в том, что здоровье может ухудшиться непредсказуемо. Заявление прозвучало из уст директора НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Сергея Петрикова во время программы “Вести” на телеканале Россия 1.

4. Председатель комитета по международным делам Владимир Джабаров рассказал в эфире “Говорит Москва”, когда следует ждать открытия границ с другими странами. Он утверждает, что самый большой срок – до момента создания вакцины. Если поторопиться с разрешением на въезд, то в Россию могут прибыть носители вируса из-за границы.

Напомним, что на сегодняшний день в РФ коронавирусом нового типа заразились 114 431 человек. За сутки зафиксировано 7933 случаев заболевания. Самые крупные вспышки инфицирования зарегистрированы в Москве, области и Санкт-Петербурге.