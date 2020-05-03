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Новые смерти в Москве и очереди из скорых в Питере: новости о коронавирусе на 3 мая

Новые смерти в Москве и очереди из скорых в Питере: новости о коронавирусе на 3 мая
Фото: Bai Xueqi/Xinhua/www.globallookpress.com
продолжениеПлюс 10633 заболевших COVID-19: свежая статистика по коронавирусу в России
От COVID-19 в столице скончалось более трех десятков человек

За последние сутки в Москве жертвами коронавируса стали 34 человека. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением новой инфекции.  Россиянам вновь напомнили, что режим самоизоляции продлен до 11 мая и майские праздники необходимо провести дома, чтобы уберечься от COVID-19.

Тем временем вслед за столицей коллапс с машинами медицинской помощи случился и в Петербурге. Пробки со скорыми, выстроившимися перед одной из больниц, всполошили местных жителей. Власти города поспешили успокоить горожан и объяснили, в чем причина.

По словам первого зампредседателя комитета по здравоохранению Андрея Сараны, очереди из скорых связаны с тем, что в стационарах изменилась схема приема пациентов. Речь идет о больницах, которые перепрофилировали для больных COVID-19. Врач пояснил, что в крупных стационарах одновременно могут принять 6-9 человек. Число зависит от того, сколько смотровых свободно и сколько медиков есть на данный момент. При этом скопление больных в приемном покое опасно, поэтому люди ждут своей очереди в автомобилях скорой помощи.

"Кроме того, не нужно забывать об обязательной дезинфекции, которую после каждого пациента проходит как помещение в стационаре, так и сам медперсонал", – говорится в сообщении на сайте комитета. 

Сарана добавил, что самые большие очереди из скорых возникают у тех медучреждений, который перепрофилировали недавно – как только они начинают прием, к ним отправляют "максимальные потоки больных".

О вереницах скорых у одной из больниц Петербурга со ссылкой на слова ее сотрудников, а также очевидцев ранее писала "Фонтанка". 

В России на утро 3 мая зарегистрировано 124 054 случаев коронавируса (за весь период). Умерли от COVID-19 1222 человека. В мире, по данным института Хопкинса, который приводит статистику по коронавирусу онлайн, к утру воскресенья известно о 3 428 422 случаях заражения. Жертвами инфекции стали 243 831 больных. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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