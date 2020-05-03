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Французские СМИ предрекли конец лидерства США из-за пандемии

Французские СМИ предрекли конец лидерства США из-за пандемии
Фото: © SMG/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Журналисты теперь отводят роль лидера на мировой арене другой стране

Лидерству США на мировой арене, которое установилось после Второй мировой войны, пришел конец. Пандемия коронавируса не сыграла на руку властям Вашингтона, которые еще до начала всемирного кризиса испытывали трудности в мировом поле. 

Журналисты считают, что баланс сил был подорван после распада СССР, а пандемия позволила выйти на первый план Китаю. Об этом, по их мнению, свидетельствует задержка, с которой ВОЗ предупредила мировую общественность об опасности, которую может принести коронавирус нового типа, показав тем самым свою зависимость от Пекина, говорится в материале французского издания Le Monde. 

В статье указывают, что теперь соперничество между Китаем и США серьезно обострилось. Страны тратят больше ресурсов на противостояние, чем на борьбу с пандемией. 

Сейчас, по мнению издания, США полностью утратила былую роль на мировой арене.

Кроме того, журналисты высказали мнение, что пандемия нанесла серьезный урон и единству Евросоюза. В кризисный момент страны не бросились помогать друг другу, а продемонстрировали эгоизм, где каждый заботился лишь о своих границах. Этим они нанесли друг другу серьезный урон и поставили под угрозу единство рынка.

Ранее разведка США раскрыла данные о происхождении коронавируса. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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