Заразились более 40 человек

Новую инфекцию обнаружили у 28 пациентов и 16 сотрудников больницы им. Кащенко.

Как сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, всех заболевших в ближайшее время переведут в отдельный корпус психбольницы №3 им. Скворцова-Степанова. Об этом глава города рассказал на своей странице ВКонтакте.

Беглов добавил, что причину вспышки коронавируса в психиатрической больнице им. Кащенко установит спецкомиссия и напомнил, как важно в период пандемии сводить контакты к минимуму.