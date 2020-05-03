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В питерской психбольнице случилась вспышка коронавируса

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Заразились более 40 человек

Новую инфекцию обнаружили у 28 пациентов и 16 сотрудников больницы им. Кащенко.

Как сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, всех заболевших в ближайшее время переведут в отдельный корпус психбольницы №3 им. Скворцова-Степанова. Об этом глава города рассказал на своей странице ВКонтакте.

Беглов добавил, что причину вспышки коронавируса в психиатрической больнице им. Кащенко установит спецкомиссия и напомнил, как важно в период пандемии сводить контакты к минимуму.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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