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Россияне на карантине массово вышли гулять

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Жители Сочи не усидели дома

На набережной курортного города, судя по видео, на майские праздники очень оживленно. Жители Сочи выходят дышать морским воздухом и гулять с детьми. При этом россияне оправдываются, что носят с собой маски и надевают их в магазинах и т.д., а также держат дистанцию и ни с кем не обнимаются. Кадры публикует L!FE.

"Иду одна, никому не мешаю, ни с кем не обнимаюсь ... Я маску ношу с собой и надеваю только тогда, когда захожу в магазин", – рассказала корреспонденту местная жительница.

Ранее россиянам пригрозили продлением карантина до июня, если они не пересидят майские дома.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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