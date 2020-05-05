Начало процедуры наметили на 6 - 7 мая

В столице начнут отключать отопление уже на этой неделе. С таким заявлением выступил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Начало процедуры запланировано на 6 – 7 мая. Отметим, что отключать отопление в жилых домах начинают, когда среднесуточная температура воздуха не опускается ниже 8 градусов, а в дальнейшем ожидается только ее повышение.

На сайте мэра Москвы уточняется, что проведение работ не помешает жителям города, который соблюдают карантинный режим. Кроме того, портал информирует, что сроки отключение горячей воды перенесены из-за коронавируса. Процедуру начнут осуществлять с 1 июня.