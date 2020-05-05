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Коронавирус в лицах: как умирали от COVID-19 в России

Коронавирус в лицах: как умирали от COVID-19 в России
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Состояние погибших временами даже улучшалось, рассказали их близкие

Журналист Антон Красовский снял фильм о первых жертвах коронавируса в России, о тех, кто умер раньше, чем в стране осознали, что распространение болезни серьезней, чем это кажется на первый взгляд.

В ленте рассказывается о смерти супругов профессора-физика Мишика Казаряна и его жены врача-эпидемиолога Арпик Асратян, проживших вместе почти полвека– 45 лет и умерших в реанимации от осложнений от COVID-19, о документалисте Александре Радове, погибшем при тех же обстоятельствах, о молодом физике-ядерщик Даниле Тлисове. 

Во всех случаях причину болезни не выявили сразу. Пневмония не выявлялась сразу, это сбивало с толку врачей. Тем более заболевшие на какое-то время стали чувствовать себя лучше, их анализы были много лучше, а после,  считаные дни люди оказывались в реанимации на ИВЛ. 

Эпидемия коронавируса в России началась в марте 2020 года. Страна просидела на карантине весь апрель и половину марта. 

По данным на 5 мая COVID-19 нашли у 155  тыс. 370 человек. Умерли - 1 451 человек, выздоровели - 19 865 человек. По всей стране работает режим самоизоляции – людей отправили в вынужденный, оплачиваемый отпуск. По плану, карантин закончится 11 мая, после регионы потихоньку будут снимать ограничения. 

Марина МОНРО

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