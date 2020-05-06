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Вирусолог предупредил о риске заразиться коронавирусом дома

Вирусолог предупредил о риске заразиться коронавирусом дома
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
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Не исключено, что инфекция передается через воду и еду

Коронавирусную инфекцию можно подхватить, не выходя из дома, заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. При этом, если заражение произойдет, развитие болезни будет проходить по типу кишечной инфекции.

Вирусолог порекомендовал тщательно мыть овощи и фрукты, пить прокипяченную воду и проводить термическую обработку продуктов. Такие действия применяются для защиты организма от кишечных инфекций и позволят сократить риск заражения коронавирусом.

Вместе с тем профессор подчеркнул, что в целом вероятность заразиться через еду или воду невысокая, передает "Пятый канал". Однако дополнительная профилактика сократит риск инфицирования.

Вирусолог напомнил, что основной источник заражения – общение с заболевшими людьми или носителями инфекции. Поэтому, чтобы не подхватить инфекцию, нужно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и регулярно мыть руки.

Кроме того, следует обрабатывать обеззараживающим раствором поверхности, на которых могут осесть частицы вируса.

Напомним, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на утро 6 мая в России зафиксировано 155370 случаев заражения опасной инфекцией.

Ранее "Утро.ру" сообщало, когда может появиться информация об отмене режима самоизоляции.

Ольга ФЕДОРОВА

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