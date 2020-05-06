Российские ученые считают, что число заболевших продолжит расти в ближайшие недели

После майских праздников произойдет всплеск заболеваемости коронавирусом – об это предупредил Иван Коновалов – доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова. По словам эксперта, резкий скачок возможен из-за того, что во время каникул люди массово нарушали режим самоизоляции.

Ученый предполагает, что всплеск случится через 14 дней, а ждать плато пока рано – надо чтобы число заболевших COVID-19 не росло несколько недель. Коновалов также предупреждает – резкий скачок опасен, так как нагрузка на медицинские учреждения огромная, а значит, соблюдать все меры предосторожности очень важно.

Если количество заболевших коронавирусом так и будет расти, то Россия может войти в 5-ку стран, с самым большим числом заразившихся – цитирует слова эксперта "Известия".

Иван Коновалов также прокомментировал данные официальной статистики. Он заявил о том, что тесты могут давать ложноотрицательный результат, а в регионах исследований проводится меньше – значит, реальное число заболевших может быть гораздо выше. Это также возможно из-за того, что у части больных нет никаких симптомов COVID-19.

Ранее "Утро.ру" публиковало последние новости о коронавирусе на 6 мая.